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Nissan отзовет 450 тыс. машин по всему миру из-за риска возгорания

Автоконцерн Nissan сообщил о решении отозвать более 450 тыс. автомобилей по всему миру из-за утечек тормозной жидкости, пишет Standart.

По информации компании, дефект может привести к возгоранию машины, поэтому владельцам рекомендуют парковать их подальше от зданий на открытом воздухе.

Отзыв коснется сразу нескольких моделей. Это внедорожники Nissan Murano 2015-2018 годов выпуска, Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder 2017-2019 годов выпуска и седаны Maxima, которые выпускались с 2016 по 2018 годы. Большинство этих машин находится в США и Канаде.

В Nissan заявили, что проблема в насосе привода антиблокировочной тормозной системы. Жидкость из него может вытекать на печатную плату и вызывать возгорание. Всем владельцам опасных машин 2 декабря будет разослано уведомление.

Отзывная кампания продлится до лета 2020 года из-за большого количества машин.

В октябре российский представитель Nissan ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» отозвал более 161 тыс. автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida, выпущенных с января 2007 года по август 2014 года.

Причиной отзыва стала возможная неисправность пиропатрона в пассажирской подушке безопасности. Дефект может приводить к некорректному срабатыванию подушки.

Теги: Nissan, отзыв, автомобили
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