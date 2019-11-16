Nissan отзовет 450 тыс. машин по всему миру из-за риска возгорания

Автоконцерн Nissan сообщил о решении отозвать более 450 тыс. автомобилей по всему миру из-за утечек тормозной жидкости, пишет Standart.

По информации компании, дефект может привести к возгоранию машины, поэтому владельцам рекомендуют парковать их подальше от зданий на открытом воздухе.

Отзыв коснется сразу нескольких моделей. Это внедорожники Nissan Murano 2015-2018 годов выпуска, Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder 2017-2019 годов выпуска и седаны Maxima, которые выпускались с 2016 по 2018 годы. Большинство этих машин находится в США и Канаде.

В Nissan заявили, что проблема в насосе привода антиблокировочной тормозной системы. Жидкость из него может вытекать на печатную плату и вызывать возгорание. Всем владельцам опасных машин 2 декабря будет разослано уведомление.

Отзывная кампания продлится до лета 2020 года из-за большого количества машин.