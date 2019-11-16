Пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе соцсети

Пользователи социальной сети Facebook, проживающие в ряде стран мира, в том числе и в России, столкнулись со сбоями в ее работе в ночь на 16 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 02:24 мск в субботу.

Согласно данным сервиса, 46% пользователей пожаловались на сбои в работе новостной ленты, 42% пользователей испытывают проблемы со входом в свои аккаунты, еще 11% пользователей сообщили о полном отключении социальной сети.

Больше всего сообщений о проблемах поступило от пользователей из США, Мексики, Бразилии, Перу, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Польши и Украины. Сообщения о проблемах также наблюдаются среди жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Перми.

Предыдущий сбой в работе Facebook наблюдался 13 ноября. Тогда проблемы с использованием сайта испытывали жители США, Бразилии, Перу, Британии, Нидерландах, Франции, Испании и на Украине.