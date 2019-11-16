Медведев поддержал просьбу об отсрочке от армии для деятелей культуры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит проработать совместные предложения по линии Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны о возможной отсрочке от армии для деятелей культуры, проходящих обучение. Об этом он заявил в пятницу на встрече с деятелями культуры, которая состоялась в рамках международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Тему отсрочки от армии для деятелей культуры затронул ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе. В частности, он напомнил, как «бедных музыкантов просто вытаскивали и отправляли служить, а они теряли навыки».

«Смотрите, мы приняли решение о том, что те, кто зачислен в учебные заведения, должны отучиться, и в этом смысле мы процесс не разрываем. Это уже очень большой шаг вперед. Но вы правы — может быть, существуют какие-то ситуации, когда речь идет о паузах и так далее», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

Глава правительства предположил, что данный вопрос можно будет попробовать отрегулировать совместными решениями трех ведомств

«Я тоже такое поручение прошу подготовить, я его подпишу», — заверил премьер-министр.