Трамп попросил Верховный суд не выдавать конгрессу его финансовые отчеты

15 ноября президент Дональд Трамп обратился к Верховному суду США с просьбой заблокировать постановление Апелляционного суда округа Колумбия, которое дает комитету по надзору палаты представителей исследовать его финансовые отчеты. Об этом сообщает Reuters.

Более полугода назад комитет по надзору запросил записи фирмы Mazars LLP, которая на протяжении многих лет ведет бухгалтерию Трампа. Представители от Демократической партии также требуют от фирмы личные и корпоративные налоговые декларации Трампа с 2011 по 2018 годы.

По словам адвоката президента Джея Секулова, это первый случай в истории страны, когда Конгресс затребовал личные финансовые отчеты действующего президента за период, предшествующий вступлению в должность.

Правозащитник назвал решение суда, удовлетворяющее требование Палаты представителей, неверным. «Оно должно быть отменено», — добавил Секулов. Адвокаты американского лидера считают, что подобный прецедент может дать конгрессу полномочия «выкапывать грязь у политических соперников».

Председатель Демократической партии Кэролайн Мэлони со своей стороны заявила, что президент не должен мешать Mazars LLP исполнять законные требования суда.