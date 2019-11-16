Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
Соседка убитой экс-доцентом аспирантки опубликовала переписку с девушкой Общество, 01:24 Dow Jones обновил исторический максимум Финансы, 01:21 Трамп попросил Верховный суд не выдавать конгрессу его финансовые отчеты Политика, 01:13 Подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского отправили под арест Общество, 01:06 Два человека погибли и 12 были ранены в результате взрыва в Багдаде Общество, 00:43 Посольство осудило отмену обучения на языках нацменьшинств в Латвии Политика, 00:38 Помпео объяснил разный подход США к признанию Голан и Крыма Политика, 00:37 Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений Общество, 00:36 Трамп не счел пугающими свои слова об экс-после США на Украине Политика, 00:35 Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии «Формулы-1» Спорт, 00:12 Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой Политика, 15 ноя, 23:46 Трамп назвал двойными стандартами решение суда по своему экс-советнику Политика, 15 ноя, 23:39 Денисова попросила Москалькову о медпомощи осужденному в Крыму украинцу Политика, 15 ноя, 23:34 Федун оценил решение РФС продлить контракт с Черчесовым Спорт, 15 ноя, 23:34
Политика ,  
0 
Трамп попросил Верховный суд не выдавать конгрессу его финансовые отчеты

15 ноября президент Дональд Трамп обратился к Верховному суду США с просьбой заблокировать постановление Апелляционного суда округа Колумбия, которое дает комитету по надзору палаты представителей исследовать его финансовые отчеты. Об этом сообщает Reuters.

Более полугода назад комитет по надзору запросил записи фирмы Mazars LLP, которая на протяжении многих лет ведет бухгалтерию Трампа. Представители от Демократической партии также требуют от фирмы личные и корпоративные налоговые декларации Трампа с 2011 по 2018 годы.

По словам адвоката президента Джея Секулова, это первый случай в истории страны, когда Конгресс затребовал личные финансовые отчеты действующего президента за период, предшествующий вступлению в должность.

Правозащитник назвал решение суда, удовлетворяющее требование Палаты представителей, неверным. «Оно должно быть отменено», — добавил Секулов. Адвокаты американского лидера считают, что подобный прецедент может дать конгрессу полномочия «выкапывать грязь у политических соперников».

Председатель Демократической партии Кэролайн Мэлони со своей стороны заявила, что президент не должен мешать Mazars LLP исполнять законные требования суда.

Комитет по надзору объясняет свои требования личных отчетов Трампа желанием определить, соблюдает ли президент законы, требующие раскрытия его активов, и оценить, нуждаются ли эти законы в поправках.

По мнению экспертов, раскрытие финансовых отчетов Трампа может помочь конгрессу в процедуре импичмента президента.

Политика
Палата представителей одобрила процедуру импичмента Дональда Трампа

Расследование по делу об импичменте Трампа было инициировано спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси 24 сентября. Поводом для этого стало содержание телефонного разговора Трампа с украинским президентом Зеленским. Демократы настаивают, что в ходе беседы американский лидер склонял украинские власти расследовать причастность Хантера Байдена к коррупционным схемам.

Хатнтер Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, являющегося основным противником Трампа на выборах 2020 года.

31 октября палата представителей США одобрила процедуру импичмента Трампа. Президент назвал расследование «крупнейшей охотой на ведьм в истории США».

Теги: Дональд Трамп, Конгресс, Верховный суд США
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Политика
Трамп назвал двойными стандартами решение суда по своему экс-советнику
Политика
Трамп не счел пугающими свои слова об экс-после США на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter