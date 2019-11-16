Подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского отправили под арест

Высший антикоррупционный суд Украины поместил под домашний арест руководителя одного из департаментов офиса президента страны Светлану Кондзелю, подозреваемую во взяточничестве и мошенничестве. Об этом говорится в заявлении Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины на странице в Facebook.

«Высший коррупционный суд применил к руководительнице одного из главных департаментов офиса президента Украины меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос обжалования мер будет решен после ознакомления с полным текстом решений суда.

12 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании чиновницы по подозрению в получении взятки в $300 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Нафтогазе». Как заявили в антикоррупционной прокуратуре Украины, подозреваемой оказалась руководительница департамента офиса, которая действовала в составе преступной группы. Ее вместе с помощницей (экс-замминистра культуры Украины) Викторией Лесничей, а также других участников группы задержали после получения первого транша в размере $150 тыс.

Как писала «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сотрудники НАБУ задержали Светлану Кондзелю, директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в офисе президента. Кондзеля говорила, что может решить любую проблему благодаря связям в администрации президента, отмечало издание.