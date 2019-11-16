Трамп не счел пугающими свои слова об экс-после США на Украине

Трамп не счел пугающими свои слова об экс-после США на Украине

Дональд Трамп не считает свои слова о бывшем после США на Украине Мари Йованович в Twitter пугающими. Об этом сообщает CNN.

Таким образом американский лидер прокомментировал заявление председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа о том, что твит Трампа по поводу Йованович был «написан, чтобы запугать» дипломата и других свидетелей по делу об импичменте.

Ранее Трамп в Twitter написал, что «везде, куда приходила Мари Йованович, все оборачивалось плохо». Он напомнил, что Йованович начинала в Сомали, а украинский президент Владимир Зеленский неблагоприятно о ней отзывался в телефонном разговоре.

Когда журналисты спросили Трампа, считает ли он свои твиты пугающими, президент ответил: «Я так не думаю».