Денисова попросила Москалькову о медпомощи осужденному в Крыму украинцу

Уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по оказанию медицинской помощи осужденному в Крыму за подготовку диверсий украинцу Андрею Захтею. Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

«Права гражданина Украины Андрея Захтея, который содержится в «ФКУ ИК 1 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю» — нарушены. Согласно имеющейся информации, у Андрея Захтея сильно ухудшилось состояние здоровья, в частности, обострились хронические заболевания», — говорится в сообщении.

Как отметила Денисова, Захтей пожаловался на головную боль, боль в спине из-за полученной травмы позвоночника, а также на онемение рук и ног. Кроме того, у него есть проблемы с зубами, добавила омбудсмен. В связи с этим Денисова попросила Москалькову посодействовать в оказании полного медицинского обследования и предоставления квалифицированной медицинской помощи для украинца.

РБК обратился за комментарием к Татьяне Москальковой.

ФСБ объявила о предотвращении диверсий в Крыму в августе 2016 года. По данным ведомства, диверсии готовило главное управление разведки Минобороны Украины. В ночь на 8 августа 2016 года диверсанты попытались прорваться в Крым, прикрываясь «массированным обстрелом со стороны и сопредельного государства и бронетехникой вооруженных сил Украины». Во время столкновений погибли двое сотрудников правоохранительных органов.



Позднее стало известно, что после этих событий ФСБ задержала жителя Запорожской области, сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Евгения Панова и жителя Крыма Андрея Захтея. В ноябре того же года задержали группу других предполагаемых украинских диверсантов — Дмитрия Штыбликова, Алексея Бесарабова и Владимира Дудко. В ноябре 2017 года суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима.

В феврале 2018 года Верховный суд Крыма приговорил Захтея к 6,5 года колонии строго режима.