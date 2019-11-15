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«Радио Свобода» ответило на включение «Север.Реалии» в список иноагентов

В «Радио Свобода» назвали несправедливым и политически мотивированным решение Минюста о включении издания «Север.Реалии» (медиапроект «Радио Свобода») в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Сообщение опубликовано на сайте издания.

При этом отмечается, что в «Радио Свобода» готовы исполнять вытекающие из закона об иноагентах требования. Медиакорпорация подчеркивает, что проводит «независимую редакционную политику» и «не является агентом ни одного из государств».

Общество
Минюст включил «Север.Реалии» в список иноагентов

15 ноября «Север.Реалии» был признан иностранным агентом на территории России. В реестр таких организаций издание было включено на основании материалов, поступивших из парламентской комиссии, занимающейся расследованием фактов вмешательства во внутренние дела России.

«Север.Реалии» стал десятым СМИ, отнесенным к категории иноагентов. До этого в список были включены другие проекты «Радио Свобода» — «Сибирь.Реалии», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», телеканал «Настоящее Время», а также «Голос Америки».

В ноябре 2017 года Госдума приняла закон, позволяющий признавать иностранными агентами СМИ, получающие денежные средства из-за рубежа. Согласно законодательству, такие организации после включения их в реестр обязуются отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать во всех публикациях информацию о признании их иноагентом.

Теги: «Радио Свобода», СМИ, иностранный агент
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