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Прокуратура возбудила уголовное дело из-за взрывов боеприпасов на Украине

Военная прокуратура Харьковского гарнизона возбудила уголовное дело из-за взрывов на складах боеприпасов в Балаклее. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

Производство началось по факту преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины («Халатное отношение к военной службе»).

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По версии следствия, 15 ноября в ходе проведения разминирования на технической территории войсковой части при загрузке боеприпасов произошло их возгорание. В результате чего снаряды сдетонировали. Точное число погибших и пострадавших генпрокуратура не называет.

Ранее на сайте украинского Минобороны сообщалось о двух погибших и трех тяжело раненных в результате взрывов. В ведомстве заявили, что местным жителям, проживающим недалеко от гарнизона, и объектам инфраструктуры ничего не угрожает.

Теги: Украина, взрывы, склад
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