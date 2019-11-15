Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее

Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее

В результате подрыва предназначенных для уничтожения боеприпасов двое украинских военных погибли, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии. В Минобороны заверили, что угрозы мирным жителям и складам боеприпасов нет

Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих. Об этом сообщается на сайте украинского Минобороны.

Еще четверо военнослужащих получили ранения и были госпитализированы. По официальным данным, трое из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести.

По данным Минобороны, военные «в установленном порядке» проводили утилизацию не подлежащих транспортировке боеприпасов, уничтожая их в специально оборудованном котловане.

«Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности», — заверили в Минобороны.

В марте 2017 года на складе боеприпасов близ Балаклеи возник крупный пожар, возгорание привело к подрыву танковых и артиллерийских снарядов, в результате чего были повреждены сотни зданий, в том числе жилые дома. Пять человек пострадали, одна женщина погибла под завалами. Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский оценил стоимость уничтоженных при пожаре боеприпасов в $1 млрд.



Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал причиной пожара на складе боеприпасов в Балаклее диверсию.



В 2018 году в Балаклее произошел еще один пожар на военном складе, где вновь начали взрываться снаряды. В Киеве случившееся объяснили тем, что во время расчистки территории с целью разминирования в арсенале загорелась сухая трава. Тогда обошлось без погибших.