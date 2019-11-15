Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 12:10
Во ФСИН объяснили изменение формата общения с журналистами Общество, 18:01 Глава Росстата заявил об острой нехватке кадров Общество, 17:54 Ректор петербургского вуза предложил РАН подумать о форме открытости Общество, 17:53 Спецслужбы Украины сообщили о задержании под Киевом одного из лидеров ИГ Политика, 17:52 В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины Политика, 17:40 Netflix исправит фильм о концлагере по просьбе польского премьера Политика, 17:39 Олег Максимов — о соцсетях, бородатой езде и удовольствии от жизни РБК и Renault, 17:39 Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее Общество, 17:27 Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским Политика, 17:25 Кипр выдал Москве обвиняемого в мошенничестве россиянина Общество, 17:12 Эффект Кудлоу + магазинные продажи: что вызвало рост оптимизма на биржах Quote, 17:09 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 17:09 Полицейские задержали обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов Общество, 16:59 В NASA назвали стоимость полетов к МКС на российских «Союзах» Технологии и медиа, 16:51
Общество ,  
0 
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
В результате подрыва предназначенных для уничтожения боеприпасов двое украинских военных погибли, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии. В Минобороны заверили, что угрозы мирным жителям и складам боеприпасов нет

Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих. Об этом сообщается на сайте украинского Минобороны.

Еще четверо военнослужащих получили ранения и были госпитализированы. По официальным данным, трое из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести.

По данным Минобороны, военные «в установленном порядке» проводили утилизацию не подлежащих транспортировке боеприпасов, уничтожая их в специально оборудованном котловане. 

«Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности», — заверили в Минобороны.

В марте 2017 года на складе боеприпасов близ Балаклеи возник крупный пожар, возгорание привело к подрыву танковых и артиллерийских снарядов, в результате чего были повреждены сотни зданий, в том числе жилые дома. Пять человек пострадали, одна женщина погибла под завалами. Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский оценил стоимость уничтоженных при пожаре боеприпасов в $1 млрд.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал причиной пожара на складе боеприпасов в Балаклее диверсию.

В 2018 году в Балаклее произошел еще один пожар на военном складе, где вновь начали взрываться снаряды. В Киеве случившееся объяснили тем, что во время расчистки территории с целью разминирования в арсенале загорелась сухая трава. Тогда обошлось без погибших.

Авторы: Виктория Тютина, Евгений Калюков
Теги: Украина, взрывы, склад, снаряды, пострадавшие
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Ущерб от пожара на военном складе на Украине оценили в миллиард долларов
Политика
Прокурор назвал причиной пожара на военном складе на Украине диверсию
Общество
При пожаре на военном складе под Балаклеей были повреждены 243 здания
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter