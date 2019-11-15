Медведев вспомнил о своевременном уходе из хора

Премьер-министр Дмитрий Медведев признался, что раньше пел в хоре, однако успел «вовремя» из него уйти. Об этом он рассказал во время встречи с деятелями культуры и искусства на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает «РИА Новости».

Так он прокомментировал заявление художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева о том, что хоровое пение не пользуется широкой популярностью. Дирижер предложил вести более активную работу по привлечению молодежи к этому виду искусства.

«Я тоже пел, но вовремя ушел», — отметил Медведев. В ответ Гергиев заявил, что участие в хоре сказалось на премьере «в хорошем смысле, а не в плохом».

В марте глава правительства во время прямого эфира во «ВКонтакте» вспомнил, что в молодости работал диджеем на школьных дискотеках. Также Медведев рассказал о своих музыкальных предпочтениях, в частности упомянул Элвиса Пресли, Дина Мартина, а также Бетховена и Моцарта.

