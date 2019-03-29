Медведев вспомнил о работе диджеем на школьных дискотеках

Российский премьер Дмитрий Медведев во время прямого эфира во «ВКонтакте» рассказал, как он вел дискотеку.

«Я когда-то в школе дискотеку вел. Тогда никакого МС не было, и музыку мы другую слушали. Я раньше, в тот период, совершенно определенную музыку слушал. Это был рок», — заметил он.

Сейчас, по словам премьер-министра, он стал более толерантным и слушает разную музыку. «На моем репите может быть все, что угодно — начиная от Элвиса Пресли, Дина Мартина, даже Бетховена и Моцарта. И заканчивая совершенно современными рок-коллективами. Иногда даже какими-то современными электронными коллективами», — пояснил Медведев.

Он уточнил, что стал слушать больше русского рока, в том числе ​«Сплин», «Аквариум», «Би-2» и «Чайф». Однако, по словам Медведева, на концерты он сейчас ходит редко.