Соседка убитой экс-доцентом аспирантки опубликовала переписку с девушкой

Соседка по общежитию аспирантки Анастасии Ещенко, убитой бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, опубликовала переписку с погибшей, где девушки обсуждали отношения Ещенко со преподавателем. Скриншоты из диалога разместила Евгения Лукьянова на своей странице в «Вконтакте».

По словам Лукьяновой, Ещенко «очень сильно и очень чисто любила Соколова», поддерживая его во всем и жертвуя своими научными интересами в пользу экс-доцента.

В переписке Ещенко пишет, что проводит новогодние каникулы дома, так как решила, что Соколову «будет лучше провести праздник с детьми». «Хотя это больно, но, кажется, очень правильно», — рассказывает она. На вопрос, общается ли аспирантка с детьми доцента, девушка отвечает отрицательно. «Не общаюсь, он не хочет», — отмечает Ещенко.

Позднее девушка сообщает своей подруге, что жена Соколова знает об их отношениях. «Она все знает, но ей так удобно. В общем, это в любом случае должно быть его решение», — пишет Ещенко.