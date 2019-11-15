Трамп в разговоре с Зеленским отметил участниц «Мисс Вселенная» с Украины

Президент Дональд Трамп в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским отметил участниц конкурса «Мисс Вселенная» с Украины. Стенограмму состоявшегося в апреле телефонного разговора между главами государств опубликовал Axios.

«Да, я согласен с вами по поводу вашей страны и с нетерпением жду этого (визита на Украину — РБК). Когда владел [конкурсом] «Мисс Вселенная», у них всегда были великолепные люди. Украина всегда была очень хорошо представлена», — сказал он.



Отмечается, что стенограмма не является дословной, а составлена на основе записей сотрудников, слушавших диалог президентов.

Разговор прошел 21 апреля, в день выборов президента Украины. В ходе беседы Зеленский пригласил Трампа на инаугурацию. Американский президент пообещал рассмотреть это предложение, а в случае невозможности личного присутствия — прислать своего представителя.

Ранее стало известно, что украинка Анастасия Суббота, выигравшая отбор конкурса «Мисс Вселенная» на Украине, получила отказ в получении визы США. В связи с этим национальный оргкомитет конкурса направил обращение американскому послу в Киеве с просьбой принять экстренные меры.