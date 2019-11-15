В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Нужно повысить цены на шипованную автомобильную резину, чтобы компенсировать вред, который она причиняет российским дорогам. Об этом заявил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, передает Дума ТВ.

Депутат полагает, что подобная мера будет эффективнее, чем ограничение скорости на дорогах в зимний период до 80 км в час. По мнению Васильева, жители южных регионов России, где практически нет зимы, не согласятся. Он также указал, что жителей других регионов будут штрафовать как за превышение скорости, так и за шипы.

Опыт ограничения скоростного режима для сохранения дорог в зимний период используется в Финляндии с 2016 года на главных магистралях страны. На автомобильных дорогах скоростной лимит составляет 80 км в час. На скоростных автомагистралях запрещается превышать скорость в 100 км в час. Исключение составляют только трассы с меняющимся лимитом скорости.

Однако, считает Васильев, пример Финляндии нельзя экстраполировать на всю Россию, так как там в течение всей зимы дороги остаются подо льдом и не очищаются коммунальными службами до асфальта.

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней. Это, по мнению экспертов, позволит снизить износ дорог в центральных областях России.