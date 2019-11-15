Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 12:10
Во ФСИН объяснили изменение формата общения с журналистами Общество, 18:01 Глава Росстата заявил об острой нехватке кадров Общество, 17:54 Ректор петербургского вуза предложил РАН подумать о форме открытости Общество, 17:53 Спецслужбы Украины сообщили о задержании под Киевом одного из лидеров ИГ Политика, 17:52 В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины Политика, 17:40 Netflix исправит фильм о концлагере по просьбе польского премьера Политика, 17:39 Олег Максимов — о соцсетях, бородатой езде и удовольствии от жизни РБК и Renault, 17:39 Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее Общество, 17:27 Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским Политика, 17:25 Кипр выдал Москве обвиняемого в мошенничестве россиянина Общество, 17:12 Эффект Кудлоу + магазинные продажи: что вызвало рост оптимизма на биржах Quote, 17:09 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 17:09 Полицейские задержали обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов Общество, 16:59 В NASA назвали стоимость полетов к МКС на российских «Союзах» Технологии и медиа, 16:51
Политика ,  
0 
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Нужно повысить цены на шипованную автомобильную резину, чтобы компенсировать вред, который она причиняет российским дорогам. Об этом заявил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, передает Дума ТВ.

Депутат полагает, что подобная мера будет эффективнее, чем ограничение скорости на дорогах в зимний период до 80 км в час. По мнению Васильева, жители южных регионов России, где практически нет зимы, не согласятся. Он также указал, что жителей других регионов будут штрафовать как за превышение скорости, так и за шипы.

Опыт ограничения скоростного режима для сохранения дорог в зимний период используется в Финляндии с 2016 года на главных магистралях страны. На автомобильных дорогах скоростной лимит составляет 80 км в час. На скоростных автомагистралях запрещается превышать скорость в 100 км в час. Исключение составляют только трассы с меняющимся лимитом скорости.

Однако, считает Васильев, пример Финляндии нельзя экстраполировать на всю Россию, так как там в течение всей зимы дороги остаются подо льдом и не очищаются коммунальными службами до асфальта.

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней. Это, по мнению экспертов, позволит снизить износ дорог в центральных областях России.

Теги: автомобили, дорога, Госдума
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами
Общество
В регионах объяснили данные Росстата о плохом качестве дорог
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter