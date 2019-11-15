В Думе указали на разницу между услугами гостиницы и посуточной арендой

В Думе указали на разницу между услугами гостиницы и посуточной арендой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с РБК указал на разницу между гостиничными услугами и посуточной арендой квартир. По его словам, у гостиничных услуг есть четкий перечень и они не могут предоставляться в жилых помещениях.

«Аренда квартир должна быть, конечно, соответственно оформлена, собственник должен платить налоги, зарегистрировать свою деятельность, отвечать за то, что там происходит. Но это разные типы деятельности», — заявил Пахомов.

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в утвержденные правительством Правила пользования жилыми помещениями, согласно которым «жилое помещение в многоквартирном доме» запрещено использовать для «предоставления гостиничных услуг».

Адвокат Московской коллегии адвокатов «ГРАД» Наталья Тарасова пояснила РБК, что посуточная аренда остается видом отношений, которые находятся между сдачей жилья в долгосрочную аренду и гостиничными услугами. «Получается, что в каждом конкретном случае собственник будет сам выбирать, как позиционировать эти отношения, а при возникновении претензий — доказывать, что услуги не являются гостиничными», — считает Тарасова.

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