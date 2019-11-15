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Медведев запретил сдавать квартиры посуточно

Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в утвержденные правительством Правила пользования жилыми помещениями. В соответствии с документом, размещенным на официальном портале правой информации, «жилое помещение в многоквартирном доме» запрещено использовать для «предоставления гостиничных услуг».

Вне закона оказалась посуточная аренда квартир, пояснил агентству Znak.com генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков. По его словам, в результате ухода с рынка владельцев посуточно сдаваемых квартир рынок гостевого размещения могут покинуть около трети игроков.

В апреле 2019 года запрет на использование квартир для предоставления гостиничных услуг был прописан в Жилищном кодексе. Кроме того, летом были внесены изменения в Правила предоставления гостиничных услуг, в соответствии с которыми сфера их действия была распространена и на аренду квартир.

Эксперты Znak.com полагают, что на долгосрочную аренду квартир, когда арендатор регистрируется по месту проживания, запрет не распространится, а как он будет работать в других случаях, покажет правоприменительная и судебная практика.

Теги: аренда квартир, аренда жилья
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