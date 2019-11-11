В Москве произошла массовая авария на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись несколько легковых автомобилей, в результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным агентства, инцидент произошел около дома 49 на Волгоградском проспекте, столкнулись семь автомобилей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД, в ДТП столкнулись шесть машин. Сейчас обстоятельства аварии выясняются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, временно перекрыто движение по трем полосам в сторону центра.

В ноябре в Уфе произошло ДТП с участием двух автобусов. Причиной аварии стало плохое самочувствие одного из водителей, который впоследствии умер. Пассажиры автобусов в результате инцидента не пострадали.