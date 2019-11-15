Эксперты отреагировали на запрет водки с хлопьями золота

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что запрет на добавление не растительных пищевых добавок, в том числе сусального золота, следует отменить. Об этом он сообщил РБК.

«Водки с добавками, тем более с частицами сусального золота, очень немного, такой продукции меньше процента, но она очень популярна на иностранных рынках», — сообщил он. По его словам, ограничение не имеет никакого отношения к безопасности и просто лишает производителей экспортного потенциала.

Запрет на добавление в водку искусственных ароматизаторов и сусального золота предусмотрен в техрегламенте Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который вступает в силу в январе 2021 года.

Сейчас по российскому ГОСТу производители крепких напитков могут использовать золотые и серебряные хлопья, марки, монеты и другие предметы массой не более 3 г. По информации газеты «Известия», изготовители водки попросили Минфин снять ограничения регламента. Производители утверждают, что после вступления в силу документа они не смогут добавлять в напиток ароматизаторы.