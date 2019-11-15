Глава Росстата заявил об острой нехватке кадров

Росстат остро нуждается в специалистах по работе с данными, сообщил руководитель Росстата Павел Малков на международной конференции «Цифровая повестка для статистики: оперативность, качество и открытость», передает корреспондент РБК.

«Мы остро нуждаемся в новых сотрудниках — специалистах по работе с данными, тех, кто эти данные умеет найти и анализировать», — заявил он. По его словам, спрос на таких специалистов сформировался совсем недавно и вузы не успевают выпустить нужное количество.

Малков отметил, что для решения проблемы Росстат сотрудничает с несколькими российскими университетами, в том числе с РЭУ им. Плеханова. «Открываются новые кафедры, с каждым из вузов готовится подробная дорожная карта сотрудничества», — пояснил он.

В мае текущего года Росстат отозвал данные об оценке роста промышленности в апреле 2019 года из-за того, что один из производителей предоставил органу госстатистики неверные данные. Руководитель Росстата Павел Малков отмечал, что в отзыве данных есть «в том числе и причина ответственности наших сотрудников внутри», и не исключал санкций против них.