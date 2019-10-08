Эксперт сообщил о плане установить «умных лежачих полицейских» в России

В рабочей группе Национальной технологической инициативы (НТИ) обсуждают проект установки умных «лежачих полицейских», оснащенных системой фото- и видеофиксации. Об этом ТАСС сообщил представитель группы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Новые «лежачие полицейские» будут опускаться или подниматься в зависимости от соблюдения скоростного режима водителем автомобиля. Федосеев пояснил, что если водитель не будет его нарушать, то барьер перед машиной не появится.

Он также рассказал, что в настоящее время в рабочей группе НТИ «Автонет» обсуждают эти предложения. По его словам, если их одобрят, то в 2020 году будут определены регионы, где в рамках пилотного проекта внедрят подобных «лежачих полицейских». Федосеев добавил, что на его реализацию могут потратить около 8 млн руб.