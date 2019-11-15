СК показал фотографии зацепившихся друг о друга самолетов в Шереметьево

СК показал фотографии зацепившихся друг о друга самолетов в Шереметьево

Появились фотографии инцидента с зацепившимися самолетами в аэропорту Шереметьево. Их опубликовало Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

На фотографиях, которые показаны в ролике, видно, что самолеты зацепили друг друга законцовками крыльев.

Видео: СК РФ

ЧП в аэропорту Шереметьево произошло утром 15 ноября. Прибывший в Москву из Минска лайнер Airbus при рулежке задел находившийся поблизости самолет. По данным СК, борт получил «незначительные повреждения». Среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал.

В связи с произошедшим СК начал проверку. В пресс-службе аэропорта РБК сообщили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта.