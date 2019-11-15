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СК проверит инцидент с зацепившимися самолетами в Шереметьево

В связи с ЧП в аэропорту Шереметьево организована доследственная проверка, сообщили РБК в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

Лайнер Airbus, прибывший в Москву из Минска, при рулежке на стоянку задел находившийся рядом борт. В СК сообщили, что самолет получил «незначительные повреждения». Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Следователи транспортного управления СК устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Общество
В Шереметьево прибывший из Минска лайнер «Аэрофлота» задел другой самолет

Инцидент в аэропорту Шереметьево произошел утром 15 ноября. В пресс-службе аэропорта сообщали РБК, что событие не повлияло на работу аэропорта.
 

Теги: самолет, Шереметьево, новости РБК
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