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В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники столичного уголовного розыска задержали мошенников, которые более десяти лет присваивали жилье умерших людей, сообщает МВД. По предварительным данным, в ходе жилищных махинаций им удалось завладеть 15 квартирами.

Мошенники вносили в архивы реестровых книг поддельные завещания и фиктивные данные о них. После этого нотариусы открывали наследственные дела и злоумышленники оформляли жилье в собственность, а затем несколько раз перепродавали его на бумаге своим подельникам. В конечном итоге квартиры покупали реальные люди, но часть из них злоумышленники оставляли себе, оформляя на родных.

Задержания мошенников прошли одновременно по нескольким адресам в Москве и области. Во время операции лидер группировки забаррикадировался в квартире и начал уничтожать документы, которые рвал и выбрасывал в окно.

Всего сотрудники правоохранительных органов задержали восемь подозреваемых, сейчас они находятся под стражей. В ходе 17 обысков у подозреваемых, а также в нотариальных конторах и архивах были изъяты свыше 2,5 млн руб., 30 мобильных телефонов, компьютеры и поддельные документы.

Отмечается, что операция по установлению работы группировки проводилась более полутора лет. Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Теги: мошенники, квартиры, Москва
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