Пилот севшего в поле А321 объяснил решение не представляться пассажирам

Командир аварийно севшего на кукурузное поле лайнера А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полета. Об этом он сообщил в интервью телекомпании «КТВ-Луч».

По словам Юсупова, после аварийной посадки люди начали слишком эмоционально реагировать на его имя.

«Это вызывает ажиотаж в салоне», — пояснил пилот, отметив, что среди пассажиров самолета не должно быть волнения. Юсупов сообщил, что спустя месяц после аварийной посадки опять начал называть свое имя находящимся в салоне людям, однако это вызвало «особый трепет», когда самолет оказался в зоне турбулентности. Тогда пилот снова решил не представляться пассажирам.

15 августа этого года самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузном поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. Во время взлета в оба двигателя попали птицы, пилоты приняли решение посадить самолет на поле. На борту находились 224 пассажира и члены экипажа, в результате аварийной посадки никто не погиб. Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звания Героев России, других членов экипажа наградили орденом Мужества.