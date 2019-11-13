В Москве при пожаре в квартире пострадали четыре человека

В Москве при пожаре в квартире пострадали четыре человека

В московском районе Коньково из-за пожара в квартире пострадали четыре человека, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на площади 20 кв.м. Причина пожара выясняется.

Агентство «Москва» пишет о восьми пострадавших в результате инцидента. По данным издания, пожарники спасли 14 человек, двое из которых дети.

12 ноября в Твери эвакуировали более 30 человек из-за пожара в жилом доме. Возгорание случилось в одном из зданий Морозовских казарм — историко-архитектурного комплекса, состоящего из общественных, промышленных и хозяйственных зданий.



