На юго-востоке Франции 140 тыс. домов остались без света из-за снегопада

По меньшей мере 140 тыс. домов остались без электричества, один человек погиб в результате сильных снегопадов на юго-востоке Франции. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным оператора энергосетей Enerdis, без света остались жители департаментов Дром, Изер и Ардеш. В компании отметили, что специалисты ведут работы по устранению неполадок.

Как сообщает Le Parisien, жертвой снегопада стал один человек. На мужчину, пытавшегося расчистить снег перед своим автомобилем, рухнуло дерево.

В связи с сильными снегопадами и гололедицей метеорологическая служба Meteo France объявила в трех перечисленных департаментах, а также в департаментах Луара, Рона, Сона и Луара, Эн, Вар и Приморские Альпы предпоследний — оранжевый — уровень метеотревоги. В службе отметили, что последний раз настолько сильные снегопады наблюдались во Франции около 20 лет назад.

В ноябре этого года в главном аэропорту Чикаго О'Хара из-за снегопада отменили около 1,2 тыс. рейсов, другие рейсы задержались в среднем на 80 минут.