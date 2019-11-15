Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 64,21 (+0,01) Quote, 14 ноя, 12:27
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 70,68 (0) Quote, 14 ноя, 12:27
Кто, как и сколько платит за содержание элитной недвижимости в Москве РБК и Элитная недвижимость, 03:40 Моралес назвал условие своего возвращения в Боливию Политика, 03:39 Бузова заявила о планах поучаствовать в «Евровидении-2020» Общество, 03:21 На юго-востоке Франции 140 тыс. домов остались без света из-за снегопада Общество, 03:12 Россия потребовала от США вернуть сирийцам нефтяные месторождения Политика, 02:58 Путин заявил о выполнении задач в Сирии почти на 100% Политика, 02:50 Число погибших в результате стрельбы в школе в Калифорнии выросло до двух Общество, 02:50 Путин назвал реалистичным увеличение товарооборота с Китаем до $200 млрд Экономика, 02:32 Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,55 млн руб. Общество, 02:27 Джокович уступил Федереру и вылетел с итогового турнира ATP Спорт, 02:13 Гол и пас футболиста «Спартака» в матче с Косово вывели Чехию на ЧЕ-2020 Спорт, 02:09 Генпрокурор США назвал Huawei и ZTE угрозой для безопасности Бизнес, 02:02 В Новой Москве 40 человек эвакуировались из-за пожара в общежитии Общество, 01:50 Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в отборе на ЧЕ-2020 Спорт, 01:32
Общество ,  
0 
На юго-востоке Франции 140 тыс. домов остались без света из-за снегопада

По меньшей мере 140 тыс. домов остались без электричества, один человек погиб в результате сильных снегопадов на юго-востоке Франции. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным оператора энергосетей Enerdis, без света остались жители департаментов Дром, Изер и Ардеш. В компании отметили, что специалисты ведут работы по устранению неполадок.

Как сообщает Le Parisien, жертвой снегопада стал один человек. На мужчину, пытавшегося расчистить снег перед своим автомобилем, рухнуло дерево.

В связи с сильными снегопадами и гололедицей метеорологическая служба Meteo France объявила в трех перечисленных департаментах, а также в департаментах Луара, Рона, Сона и Луара, Эн, Вар и Приморские Альпы предпоследний — оранжевый — уровень метеотревоги. В службе отметили, что последний раз настолько сильные снегопады наблюдались во Франции около 20 лет назад.

В ноябре этого года в главном аэропорту Чикаго О'Хара из-за снегопада отменили около 1,2 тыс. рейсов, другие рейсы задержались в среднем на 80 минут.

Теги: Франция, снегопад
Материалы по теме
В Чикаго отменили более тысячи рейсов из-за снегопада
Общество
В Центральной Канаде введут режим ЧС из-за обильного снегопада
Общество
Летевший в Нерюнгри самолет сел в Якутске из-за обледенения полосы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter