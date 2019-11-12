В Чикаго отменили более тысячи рейсов из-за снегопада

В главном чикагском аэропорту О'Хара отменили около 1,2 тыс. рейсов из-за снегопада. Об этом сообщает The Washington Post.

Другие рейсы задержались в среднем на 80 минут. По информации издания, на севере штата Иллинойс выпало от 2 до 6 дюймов снега.

WP сообщает, что ранее 11 ноября из-за снегопада в аэропорту О'Хара один из самолетов выкатился за пределы обледеневшей взлетно-посадочной полосы при посадке. На борту находились 38 пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

По прогнозам, в ночь на 12 ноября температура в городе упадет еще ниже и побьет установленный за все время в этот день рекорд, отмечает издание.