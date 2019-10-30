Драгоценности Людмилы Зыкиной выставят на торги

Часть ювелирной коллекции народной артистки СССР Людмилы Зыкиной выставят на торги, сообщили РБК в пресс-службе аукционного дома «12-й стул».

Мемориальный аукцион пройдет в начале декабря. На торги выставят около 40 лотов, в том числе редкие драгоценности с бриллиантами, изумрудами, аметистами, бирюзой и жемчугом, а также некоторые личные вещи певицы.

«Многие украшения изготавливались по индивидуальным эскизам и персональным заказам; нередко это были подарки от выдающихся современников», — сообщили в аукционном доме.

Одним из главных лотов торгов станут любимые серьги Зыкиной с сапфирами огранки кабошон в 17 карат. Стартовая цена лота — 1 млн руб.