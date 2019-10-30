Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 29 окт, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 29 окт, 13:27
Суд заочно арестовал фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина Общество, 11:59 Без белых перчаток: как цифровизация меняет b2b-продажи Pro, 11:47 Драгоценности Людмилы Зыкиной выставят на торги Общество, 11:45 Почему миллениалы хотят сами обеспечивать себе занятость Партнерский материал, 11:40 На юге Москвы столкнулись два трамвая Общество, 11:38 Заплатить онлайн: как Mastercard заработала $4,5 млрд благодаря интернету Quote, 11:38 Вылетевший из Москвы в таджикский Куляб самолет вынужденно сел в Ташкенте Общество, 11:36 Всемирный банк ответил на вопросы главы ФНС к рейтингу Doing Business Экономика, 11:34 В Астраханской области умерла старейшая жительница России Общество, 11:33 Колосков ответил на сообщение о планах подкупа при выборе хозяина ЧМ-2018 Спорт, 11:33 Анорексия: 10 главных признаков Pink, 11:30 Продуманно и комплексно: что улучшит безопасность дорожного движения Пресс-релиз, 11:27 АСВ подало иск на ₽5,5 млрд в отношении топ-менеджеров УралКапиталБанка Бизнес, 11:23 Новый BMW X6: первые впечатления Авто, 11:10
Общество ,  
0 
Драгоценности Людмилы Зыкиной выставят на торги

Часть ювелирной коллекции народной артистки СССР Людмилы Зыкиной выставят на торги, сообщили РБК в пресс-службе аукционного дома «12-й стул».

Мемориальный аукцион пройдет в начале декабря. На торги выставят около 40 лотов, в том числе редкие драгоценности с бриллиантами, изумрудами, аметистами, бирюзой и жемчугом, а также некоторые личные вещи певицы.

Фото: пресс-служба аукционного дома «12й стул

«Многие украшения изготавливались по индивидуальным эскизам и персональным заказам; нередко это были подарки от выдающихся современников», — сообщили в аукционном доме.

Одним из главных лотов торгов станут любимые серьги Зыкиной с сапфирами огранки кабошон в 17 карат. Стартовая цена лота — 1 млн руб.

Еще один лот — колье, созданное бакинскими мастерами. Оно выполнено в белом и желтом золоте и состоит из 127 природных бриллиантов. Цена также начинается от 1 млн руб.

На торгах также будут представлены набор ювелирных украшений из белого и желтого золота, кольцо с изумрудом, браслет с 16 бриллиантами и кабошоном бирюзы, изготовленный в начале XX века.

Часть полученных на аукционе денег отправят на увековечивание памяти Зыкиной, отмечается в сообщении.

В 2012 году аукционный дом «Гелос» продал ювелирные украшения Зыкиной на 31,5 млн руб. Без нового владельца остались лишь два из 29 выставленных на торги украшений. Среди проданных — старинные драгоценности и произведения авторов XX века, причем часть из них создана по личным эскизам певицы.

Теги: драгоценности, аукцион, певица
Материалы по теме
Драгоценности Людмилы Зыкиной проданы на аукционе за $1 млн
Общество
Драгоценности Людмилы Зыкиной выставили на аукцион. ФОТО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter