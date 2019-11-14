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В Совфеде ответили на идею Лукашенко изменить договор о границе

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил РБК необходимость пересмотра договора о российско-белорусской границе, с инициативой которого ранее выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, в настоящее время граница России и Белоруссии открыта для пересечения граждан этих стран, и контрольно-пропускные пункты там не предусмотрены. «А если в Россию через нашу общую границу пытается въехать гражданин иностранного государства, то это неправильно, потому что там нет КПП», — подчеркнул сенатор.

«Если белорусская сторона хочет, чтобы иностранцы, въезжающие в Белоруссию, спокойно проезжали через эту границу, что по нынешнему закону невозможно, надо, чтобы были КПП», — добавил Джабаров.

Ранее в четверг стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил профильному министерству разработать изменения к белорусско-российскому договору о совместных усилиях по охране внешней границы Союзного государства, заключенного в 1995 году. Лукашенко также назвал абсурдом ситуацию, при которой законно въехавших в Белоруссию иностранцев не пускают через границу даже при наличии у них российской визы.

 

Теги: новости РБК, Белоруссия, Александр Лукашенко
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Лукашенко поручил изменить договор о совместной с Россией охране границ
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