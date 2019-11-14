Лукашенко поручил изменить договор о совместной с Россией охране границ

Президент заявил, что белорусские пограничники работают «в разы эффективнее» своих российских коллег. Лукашенко также возмутился тем, что машины, которые пограничники под Брестом «вывернули наизнанку», в России проверяют снова

Александр Лукашенко (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

При продлении заключенного еще в 1995 году белорусско-российского договора о совместных усилиях по охране внешней границы Союзного государства необходимо внести в него изменения. Такую задачу поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил журналистам госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.

«Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносит реальную пользу, выполняется двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления», — пояснил Зась (цитата по БЕЛТА).

В ходе встречи с Засем и главой Госпогранкомитета Анатолием Лаппо Лукашенко, как сообщает пресс-служба президента, поручил «открыто и честно» обсудить с Россией возникающие в связи с охраной границ вопросы.

«Пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах», — заявил Лукашенко, отметив, что проблем вроде бы и нет, но в то же время они есть.

К числу таких проблем президент Белоруссии отнес, в частности, дополнительные проверки проезжающих через страну грузовых автомобилей на границе с Россией.