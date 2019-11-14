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Лукашенко поручил изменить договор о совместной с Россией охране границ
Президент заявил, что белорусские пограничники работают «в разы эффективнее» своих российских коллег. Лукашенко также возмутился тем, что машины, которые пограничники под Брестом «вывернули наизнанку», в России проверяют снова
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

При продлении заключенного еще в 1995 году белорусско-российского договора о совместных усилиях по охране внешней границы Союзного государства необходимо внести в него изменения. Такую задачу поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил журналистам госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.

«Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносит реальную пользу, выполняется двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления», — пояснил Зась (цитата по БЕЛТА).

В ходе встречи с Засем и главой Госпогранкомитета Анатолием Лаппо Лукашенко, как сообщает пресс-служба президента, поручил «открыто и честно» обсудить с Россией возникающие в связи с охраной границ вопросы.

«Пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах», — заявил Лукашенко, отметив, что проблем вроде бы и нет, но в то же время они есть.

К числу таких проблем президент Белоруссии отнес, в частности, дополнительные проверки проезжающих через страну грузовых автомобилей на границе с Россией.

«Общая граница, договорились… Под Брестом эту машину вывернули наизнанку — знаем, куда идет, что везет. Передали информацию Российской Федерации. Они опять останавливают эти автомобили под Смоленском, Псковом, Брянском и начинают обратно выворачивать... Зачем? Лишние взятки? Мы же знаем, как они работают, я президента России информировал об этом», — заявил Лукашенко.

Он также назвал абсурдом то, что законно въехавших в Белоруссию иностранцев могут не пропустить через границу с Россией даже при наличии у них российской визы.

«Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Общее пространство Беларуси и России. Нет, говорят: «Возвращайся обратно и заезжай через Латвию». Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать», — сказал Лукашенко.

Президент также указал на необходимость подсчитать расходы на охрану границы Союзного государства, чтобы избавиться от упреков в том, что Белоруссия для России — «нахлебница» и «гиря на ногах».

«Если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку», — заявил Лукашенко.

После встречи с президентом Лаппо заявил журналистам, что новый договор должен обеспечить равноправие российских и белорусских пограничников. Он, в частности, назвал странным присутствие российских пограничников на границе между двумя странами.

«Переговорный процесс начнется, условно говоря, с завтрашнего-послезавтрашнего дня», — сказал председатель Госпогранкомитета.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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