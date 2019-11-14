Медведев назначил нового заместителя главы Минприроды

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 64,21 (+0,01) Quote, 12:27
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 70,68 (0) Quote, 12:27
6 подводных камней в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 18:29 СК заявил о задержании напавшего с ножом на детской площадке мужчины Общество, 18:24 Аналитик: вскоре цена Bitcoin достигнет $12 000 Крипто, 18:20 Мединский сравнил Джокера с убившим девушку бывшим доцентом СПбГУ Общество, 18:12 Друг Армена Джигарханяна ответил на сообщения о госпитализации режиссера Общество, 18:07 Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах Политика, 18:02 Отложить смартфон и обнаружить: жизнь вокруг ярче любого экрана РБК и Mercedes-Benz, 17:59 Захарова назвала «подгонкой материалов» публикацию новых данных по MH17 Политика, 17:59 Лучший бомбардир сборной Франции стал главным тренером клуба MLS Спорт, 17:55 Протестующие в Тбилиси парализовали движение в центре города Политика, 17:51 Как экономить и бороться с текучкой с помощью корпоративного волонтерства Pro, 17:51 Мужа украинского депутата задержали по запросу России Политика, 17:47 Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17 Политика, 17:44 Медведев назначил нового заместителя главы Минприроды Политика, 17:40
Политика ,  
0 
Медведев назначил нового заместителя главы Минприроды

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил заместителем министра природных ресурсов и экологии Константина Румянцева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Документ о назначении подписан 13 ноября.

О том, что помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев является наиболее вероятным кандидатом на должность замминистра, РБК со ссылкой на источники писал 7 ноября.

Как заявили ТАСС в пресс-службе Минприроды, Румянцев станет новым куратором реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Место заместителя главы Минприроды освободилось после ухода с этого поста Владимира Логинова, ранее также курирующего мусорную реформу. Он, по данным источников РБК, будет назначен заместителем гендиректора Росгеологии вместо арестованного Руслана Ганижева (Горринга).
 

Теги: Минприроды, Дмитрий Медведев
Материалы по теме
В Минприроды назвали среднюю стоимость вывоза мусора после реформы
Общество
Минприроды назвало регионы с наибольшим риском «мусорного коллапса»
Общество
Покинувший Минприроды куратор мусорной реформы перейдет в Росгеологию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter