Медведев назначил нового заместителя главы Минприроды

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил заместителем министра природных ресурсов и экологии Константина Румянцева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Документ о назначении подписан 13 ноября.

О том, что помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев является наиболее вероятным кандидатом на должность замминистра, РБК со ссылкой на источники писал 7 ноября.

Как заявили ТАСС в пресс-службе Минприроды, Румянцев станет новым куратором реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Место заместителя главы Минприроды освободилось после ухода с этого поста Владимира Логинова, ранее также курирующего мусорную реформу. Он, по данным источников РБК, будет назначен заместителем гендиректора Росгеологии вместо арестованного Руслана Ганижева (Горринга).

