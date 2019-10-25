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В Москве отделение почты эвакуировали из-за подозрительного предмета

Почтовое отделение в Краснопрудном переулке около Казанского вокзала эвакуировали из-за подозрительного предмета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Информацию о подозрительной посылке подтверждает источник ТАСС в экстренных службах.

На место были вызваны кинологи и оперативные службы столицы, проведена эвакуация.  По данным агентств, из здания вывели от 15 до 30 человек. Оперативники проверили подозрительный предмет, но не обнаружили в нем взрывчатых веществ.

Источник в экстренных службах сообщил РБК, что поступила заявка по Краснопрудному переулку, 7, стр.1. По указанному адресу находится почтовое отделение.

Там был обнаружен подозрительный предмет. «Никаких возгораний нет, работает полиция», — сказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве не смогли оперативно прокомментировать информацию о происшествии.

В апреле сообщалось, что из-за информации о минировании Казанского вокзала производилась эвакуация 200 человек. РЖД опровергли эти сообщения, заявив, что вокзал работал в штатном режиме, там проводились обыски с привлечением кинологов.

Теги: новости РБК, Казанский вокзал, Москва, взрыв, эвакуация
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