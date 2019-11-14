Американские ученые назвали эффективный способ борьбы с депрессией

Занятия йогой и дыхательные упражнения помогают за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги, пришли к выводу ученые из Школы медицины Бостонского университета. Описание результатов исследования опубликовано на сайте издания MedicalXpress.

Ученые в течение трех месяцев наблюдали за состоянием 30 страдавших от клинической депрессией человек. Их разделили на две группы: интенсивная группа за этот период посвятила упражнениям 123 часа, малоинтенсивная — 87 часов.

Уже по прошествии первого месяца ученые зафиксировали значительное улучшение качества сна у обеих групп. Кроме того, у них уменьшились симптомы физического истощения и тревоги. О разнице в результатах двух групп ученые не сообщили.

По мнению соавтора исследования, нейробиолога Мариса Сильвери, полученные данные повысят популярность йоги для улучшения здоровья и самочувствия среди страдающих от депрессии.

Ранее, 8 ноября, эксперты американской компании по страхованию здоровья Blue Cross Blue Shield Association (BSBSA) установили, что поколение, родившееся с 1981 по 1996 год (миллениалы), чаще страдает от психических болезней, чем предыдущие поколение. По данным компании, с 2014 по 2017 год количество страдающих депрессией миллениалов увеличилось на 30%, а 60% смертей в 2017 году среди людей в возрасте 25–29 лет произошли из-за самоубийств.