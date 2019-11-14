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Зарплатные ожидания мигрантов оказались выше зарплатных ожиданий россиян

Россияне запрашивают зарплату на линейных позициях в среднем на 6% ниже, чем трудовые мигранты, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Worki (входит в Mail.Ru Group).

Для исследования были проанализированы 1,7 млн откликов соискателей на линейные вакансии — кассиров, грузчиков, водителей, продавцов, охранников, уборщиков, официантов, курьеров и администраторов.

Самую большую разницу в зарплатных ожиданиях эксперты зафиксировали на вакансии водителя: она составила 14%. Мигранты рассчитывают получить на этой позиции в среднем по России 54,5 тыс. руб., россияне — 47 тыс. руб.

Наименьшей разрыв в ожиданиях показали претенденты на вакансии продавца-администратора — 2,4%. Соискатели-мигранты этой должности ожидают получить на этой должности 25 тыс. руб., россияне — 25,5 тыс. руб. В территориальном разрезе наибольший разрыв в зарплатных ожиданиях россиян и мигрантов зафиксировали в Нижнем Новгороде — 5150 руб. (18,3%), наименьший — в Москве — 640 руб. (1,6%).

Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции

В конце сентября Левада-центр сообщил об увеличении доли россиян, которые поддерживают ограничение трудовой миграции. О том, что миграцию надо ограничить, заявили более 70% опрошенных. Это на 5% больше, чем в 2018 году, и на 14% больше, чем в 20017 году. Одновременно с 57 до 64% возросла доля тех, кто считает, что их родственники и знакомые «готовы делать работу, которую сейчас выполняют мигранты».

Теги: исследование, трудовые мигранты, зарплаты
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