Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции

Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов. Это следует из данных мониторинга ксенофобских настроений Левада-центра.

По данным опроса, такой точки зрения придерживается на 5% больше человек, чем в прошлом году, и на 14% больше, чем в 2017 году. Противоположное мнение в 2019 году разделяют лишь 9%, безразличие по этому вопросу высказали 15%.

Отмечается, что с 57 до 64% увеличилась доля тех, кто считает, что их родственники и знакомые «готовы делать работу, которую сейчас выполняют мигранты». Таким образом, низкоквалифицированная работа стала рассматриваться населением более привлекательной, отмечают социологи.

В опросе, который проводился с 22 по 28 августа, приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше.