В Благовещенске умер один из пострадавших при стрельбе в колледже

В Благовещенске умер один из пострадавших при стрельбе в колледже

В Благовещенске умер один из раненых при стрельбе в колледже ЖКХ студентов. Информацию об этом на условиях анонимности подтвердили РБК два его друга.

Ранее «РИА Новости» сообщало со ссылкой на друга этого студента, что он получил тяжелое ранение и ему делают операцию. «Ему делают операцию. Также СМИ неверно написали, что он собирался сделать на днях предложение своей девушке. Они просто встречались», — говорил его друг. Однако спасти молодого человека врачам не удалось.

Ранее о гибели одного из пострадавших при операции сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале и Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на друга погибшего.

В региональном минздраве смерть студента не подтвердили. «Я не подтверждаю эту информацию. Все трое прооперированы, все трое живы», — сообщил собеседник агентства «РИА Новости» в ведомстве.