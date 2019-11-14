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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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В Благовещенске умер один из пострадавших при стрельбе в колледже

В Благовещенске умер один из раненых при стрельбе в колледже ЖКХ студентов. Информацию об этом на условиях анонимности подтвердили РБК два его друга.

Ранее «РИА Новости» сообщало со ссылкой на друга этого студента, что он получил тяжелое ранение и ему делают операцию. «Ему делают операцию. Также СМИ неверно написали, что он собирался сделать на днях предложение своей девушке. Они просто встречались», — говорил его друг. Однако спасти молодого человека врачам не удалось.

Ранее о гибели одного из пострадавших при операции сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале и Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на друга погибшего.

В региональном минздраве смерть студента не подтвердили. «Я не подтверждаю эту информацию. Все трое прооперированы, все трое живы», — сообщил собеседник агентства «РИА Новости» в ведомстве.

Общество
Стрельба в строительном колледже Благовещенска. Главное

Стрельба в колледже в Благовещенске произошла утром 14 ноября. Студент учебного заведения пришел в здание с охотничьим ружьем и открыл огонь по сверстникам. В результате один из них погиб на месте, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Нападавшего полицейские заблокировали в аудитории, после чего он покончил с собой.

СК возбудил дело по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Для оказания помощи в расследовании в Благовещенск вылетели специалисты Главного управления криминалистики СК.

Теги: Благовещенск, смерть, ранение, стрельба
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