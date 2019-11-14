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СК возбудил дело после смерти ребенка в школе Хабаровска

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 11-летнего ученика в медицинском кабинете школы №58 Хабаровска. Об этом сообщается на сайте управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, утром 14 ноября ученик пришел в школу и еще до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи попытались спасти мальчика, но им это не удалось.

На месте работают следователи, они допрашивают свидетелей и педагогов и изымают необходимую документацию.

В начале октября в Уфе 17-летний студент умер после занятий физкультурой в колледже. Юноша потерял сознание, ему вызвали скорую помощь, но врачи не смогли его спасти. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Теги: Хабаровск, СК, школьник
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