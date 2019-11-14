Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ предложил оплатить похороны аспирантки

Доцент Санкт-Петербургского государственно университета, который признался в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, предложил оплатить похороны девушки. Об этом сообщил адвокат Соколова, передает Telegram-канал RT.

«Понятно, что предстоят похороны, хотели бы тоже... оказать материальную помощь», — сказал адвокат, отметив, что никакими деньгами невозможно будет «смягчить трагедию» для родственников убитой. Он также добавил, что пытался связаться с семьей Ещенко, но «это дело щепетильное».

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