В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет

В Бурятии два человека пострадали в результате взрыва предмета, похожего на гранату. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте в жилом многоквартирном доме в городе Кяхтя. Мужчина 27 лет угрожал своей сожительнице нанесением побоев, при этом он показал ей предмет, похожий на гранату. «В результате неосторожных действий с предметом в жилом помещении произошел хлопок», — сказали в пресс-службе МВД. Мужчина и женщина были госпитализированы.

При этом ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Бурятии сообщает, что в больницу доставили одного человека, его состояние оценивают как тяжелое.

В июле полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату. Полицейские, прибывшие на место, убедили мужчину открыть дверь и доставили его в отделение.