Путин заявил о процветающем протекционизме в мировой торговле

Путин заявил о процветающем протекционизме в мировой торговле

В мировой торговле широко применяются методы недобросовестной конкуренции, а также процветает протекционизм. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время закрытия делового форума БРИКС, передает «РИА Новости»

«В мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм», — сказал президент.

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