Политика , 14 ноя, 00:47
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Путин заявил о процветающем протекционизме в мировой торговле
В мировой торговле широко применяются методы недобросовестной конкуренции, а также процветает протекционизм. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время закрытия делового форума БРИКС, передает «РИА Новости»
«В мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм», — сказал президент.
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