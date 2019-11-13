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Силуанов объяснил докапитализацию ВЭБа выплатой внешнего долга

Докапитализация корпорации «ВЭБ.РФ» на 160 млрд руб., предусмотренная поправками в бюджет 2019 года, необходима для выплаты банком внешнего долга. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, эта мера необходима для того, чтобы банк имел возможность выплатить долг без ущерба для его способности кредитовать экономику и российские предприятия.

Силуанов уточнил, что решение было принято в ходе формировании бюджета на 2020–2022 годы.

Материал дополняется

Теги: Антон Силуанов, ВЭБ, внешний долг, выплата
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