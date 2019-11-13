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Госдума приняла поправки в федеральный бюджет 2019 года в I чтении

Госдума в I чтении приняла поправки к федеральному бюджету на 2019 год, согласно которым доходы бюджета России в текущем году оказались меньше, чем было установлено ранее. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

В законопроекте поправок говорится, что профицит российского бюджета снизился с 1,881 трлн руб. до 1,480 трлн руб., в сравнении с действующим законом о бюджете на 2019 год. Доходы бюджета также оказались ниже ожидаемого — 19,970 трлн рублей против 20,174 трлн руб., расходы, напротив, выше — 18,489 трлн рублей против 18,293 трлн руб.

Одновременно с этим инфляция, согласно проекту поправок к бюджету, составит 3,8% против 4,3% соответственно более раннему прогнозу.

В конце октября Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов. В соответствии с проектом, доходы федерального бюджета составят в 2020 году 20,4 трлн руб. (18% ВВП). В 2021 году они возрастут до 21,2 трлн руб. (17,7% ВВП) и до 22,1 трлн руб. в 2022 году (17,2% ВВП).

Теги: Госдума, поправки, федеральный бюджет
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