После гибели курсанта от менингита в Тюменской области завели дело

Следователи в Тюменской области завели уголовное дело по статье о неоказании помощи больному (ч. 2 ст. 124 УК РФ) после гибели от менингита курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, курсант обратился в поликлинику училища 7 ноября в 21:30 (19:30 мск) с жалобами на высокую температуру. Медсестра сбила температуру, а затем направила пациента в подразделение, обязав его явиться на прием к врачу 8 ноября к 8:00.

На следующий день около 7 утра курсант снова обратился в поликлинику с жалобами на высокую температуру и боли в животе. Его осмотрел терапевт, после чего пациента в 8:30 доставили на автомобиле скорой помощи в областную клиническую больницу Тюмени. Однако в тот же день, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, курсант умер от молниеносного течения инфекции и сепсиса.

Как ранее сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, утром 8 ноября курсанта доставили в областную клиническую больницу № 2 в крайне тяжелом состоянии. Малыгина назвала этот случай единичным. Она также отметила, что в целях профилактики 21 курсанта училища перевели в инфекционную больницу. «У всех разные диагнозы: ОРВИ, ангина и другие», — пояснила пресс-секретарь.

Кроме того, медработники училища вместе с работниками тюменского здравоохранения провели вакцинацию всех лиц, контактировавших с заболевшим курсантом, а также взяли у них анализы.