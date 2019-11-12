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В Тюменской области курсант военного училища умер от менингита

В Тюменской области от менингококкового менингита умер курсант местного военного училища. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. Инцидент произошел в Тюменском Высшем военно-инженерном командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

По ее словам, утром 8 ноября в областную клиническую больницу № 2 поступил пациент в крайне тяжелом состоянии. «Необходимое лечение проводилось в условиях реанимации, но, к сожалению, несмотря на усилия врачей, пациент умер через несколько часов», — сказала пресс-секретарь.

По словам пресс-секретаря регионального минздрава, этот случай был единичным, и более с подозрением на это заболевание в больницы никто не обращался. Однако из-за того, что менингококковый менингит передается воздушно-капельным путем, медработники училища вместе с бригадами тюменского здравоохранения провели вакцинацию всех лиц, которые контактировали с заболевшим курсантом, а также взяли у них анализы. С профилактической целью 21 курсант училища был переведен в инфекционную больницу. «У всех них разные диагнозы: ОРВИ, ангина и другие», — добавила Малыгина.

В Тюменском Высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова отказались от комментариев, переадресовав вопросы к пресс-службе Минобороны.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Теги: новости РБК, Тюменская область, менингит, курсант
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