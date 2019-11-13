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Выбор проекта дублера Щелковского шоссе в Подмосковье отложили

Разработку проекта дублера подмосковного Щелковского шоссе отложили до середины 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль» (структура Росавтодора).

Учреждение проводит тендер по выбору компании, которая изучит варианты реконструкции шоссе либо строительства дублера, а также проведет необходимые расчеты. Претендент должен будет представить не менее трех вариантов.

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Начальная цена контракта составляет 346 млн руб. «Центравтомагистраль» начнет рассматривать заявки 14 ноября, а завершить процедуры планируют в середине 2021 года. В ФКУ отметили, что затем победивший в тендере вариант будет спроектирован, но на это проведут отдельный конкурс.

Расширение Щелковского шоссе обсуждают с 2013 года. В марте 2019-го премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минприроды изменить границы подмосковного парка Лосиный Остров для модернизации участка шоссе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что власти прибавляли к парку 2 тыс. га земли, но теперь нужно вывести 100 га для модернизации трассы.

Теги: Щелковское шоссе, Подмосковье
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Границы парка «Лосиный Остров» сдвинут для реконструкции шоссе
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