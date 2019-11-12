В Твери эвакуировали более 30 человек из-за пожара в жилом доме

В Твери эвакуировали более 30 человек из-за пожара в жилом доме

В Твери произошел пожар в трехэтажном жилом доме на улице Двор Пролетарки, спасатели эвакуировали 35 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным агентства, возгорание произошло в одном из зданий Морозовских казарм — историко-архитектурного комплекса, состоящего из общественных, промышленных и хозяйственных зданий. Как сообщается на сайте главка МЧС по Тверской области, пожар удалось локализовать в 17:38 (совпадает с мск), в 18:06 возгорание ликвидировали. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщается на сайте правительства Тверской области, в результате возгорания никто не пострадал. Губернатор области Игорь Руденя поручил оказать помощь жильцам поврежденных квартир и определить временные пункты, в которые разместят эвакуированных.

11 ноября в Екатеринбурге произошел пожар в Свердловской областной клинической психиатрической больнице. На первом этаже учреждения произошло короткое замыкание в проводке. В результате пожара никто не пострадал.