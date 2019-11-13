В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла

Сейсмологи зафиксировали подземный толчок в Туве магнитудой 3,9 балла. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 30 км к северу от поселения Кунгуртук и в 220 км к востоку от столицы республики Кызыла. Интенсивность толчков в эпицентре достигла 4,7 балла.

29 октября на юге Новосибирска было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5 балла в 22 км восточнее от Искитима. Как сообщали сейсмологи, отголоски землетрясения ощущались в радиусе 10 км в четырех деревнях Искитимского района.



