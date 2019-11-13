МЭА спрогнозировало спад добычи нефти странами-ОПЕК до 47% к 2030 году

МЭА спрогнозировало спад добычи нефти странами-ОПЕК до 47% к 2030 году

К 2030 году, объем нефти, добываемой странами-участниками ОПЕК, снизится до 47%. Об этом говорится в ежегодном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно докладу, такой прогноз ожидается на фоне повышения добычи сланцевой нефти и угля в США, которая к 2025 году превысит количество нефти и газа, добываемых в России.

МЭА отмечает, что на долю США приходится 85% прироста мировой добычи нефти к 2030 году, а также 30% прироста добычи газа. «Это укрепляет позиции Соединенных Штатов как экспортера обоих видов топлива», — отмечает МЭА.

«Но каким бы путем ни шла энергетическая система, в ближайшие годы мир будет в значительной степени зависеть от поставок нефти с Ближнего Востока», — говорится в докладе.