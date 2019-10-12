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В Верховной раде назвали главную ошибку Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского состоит в том, что он, как и экс-президент страны Петр Порошенко, говорит о безальтернативности минских договоренностей. Об этом заявил заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Власенко в эфире программы «Противостояние» на телеканале NewsOne.

По его словам, Зеленский противоречит сам себе, когда сначала утверждает, что выборы в Донбассе будут проходить мирно и после установления контроля за украинскими границами, а потом сообщает о «приверженности минским соглашениям, где описан обратный ход событий».

По мнению Влаченко, для разрешения ситуации на востоке Украины президенту необходимо проводить «абсолютно другие» переговоры и опираться на другие договоренности.

Минские соглашения были достигнуты на переговорах лидеров «нормандской четверки» в 2015 году. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии конфликта, принятие законодательства об особом статусе Донбасса, после чего должны последовать восстановление контроля Киева над всей границей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и местные выборы. Зеленский неоднократно говорил о важности выполнения этих договоренностей.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, ошибка
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